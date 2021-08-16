Житель Південної Кореї виявив у старому холодильнику значну суму коштів, фото: Mothership

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Житель Південної Кореї виявив у старому холодильнику, який він придбав через інтернет, 2,2 тис. купюр на суму 110 млн вон (офіційна валюта Південної Кореї), що становить приблизно 95 тис. дол. США

«Скарб» він знайшов, коли вирішив помити придбаний холодильник. Про це повідомляє видання Mothership.

Після цього кореєць звернувся до поліції. Наразі правоохоронні органи намагаються встановити особу минулого власника холодильника.

Законодавство Південної Кореї передбачає, що знайдені гроші стають власністю того, хто їх виявив, якщо власник не з’явиться протягом шести місяців. В такому разі за знахідку доведеться сплатити податок в розмірі 22%.

Якщо ж власник готівки буде знайдений, він повинен буде відшкодувати від п’яти до 20 відсотків компенсації. У разі виявлення грошей, пов’язаних із злочином, їх конфісковує держава.

Джерело: Mothership