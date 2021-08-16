Почти 100 тыс. долл. США нашел кореец в приобретенном в интернете холодильнике

Житель Южной Кореи обнаружил в старом холодильнике значительную сумму средств, фото: Mothership

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Ракурс

Житель Южной Кореи обнаружил в старом холодильнике, который он приобрел через интернет, 2,2 тыс. купюр на сумму 110 млн вон (официальная валюта Южной Кореи), что составляет примерно 95 тыс. долл. США

«Сокровище» он нашел, когда решил помыть приобретенный холодильник. Об этом сообщает издание Mothership.

После этого кореец обратился в полицию. В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить личность прошлого владельца холодильника.

Законодательство Южной Кореи предусматривает, что найденные деньги становятся собственностью того, кто их обнаружил, если владелец не объявится в течение шести месяцев. В таком случае за находку придется заплатить налог в размере 22%.

Если же владелец наличных будет найден, он должен будет возместить от пяти до 20 процентов компенсации. В случае выявления денег, связанных с преступлением, их конфискует государство.

Источник: Mothership