Человечеству придется неизбежно платить за чистый воздух в будущем. Фото:

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Для очистки воздуха на Земле необходимо будет разработать проекты по улавливанию парниковых газов из окружающей среды и их нейтрализации.

Человечество будет вынуждено развивать новые технологии в промышленности из-за увеличения расходов на разрешения загрязнять воздух и влиять на изменение климата. Стремительно растущие тарифы за выбросы углерода и угрозы глобального потепления придают импульс технологии по улавливанию и хранению выбросов парниковых газов Carbon capture, utilisation and storage. По данным специалистов Credit Suisse Group AG, рынок инструментов для удаления CO2 из воздуха в ближайшие годы может достичь 2 трлн долл. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков швейцарского финансового конгломерата CSGAG и Международного энергетического агентства IEA.

По их информации, к середине текущего десятилетия спрос на услуги по удалению выбросов из окружающей среды вырастет, поскольку к 2025 году цена квот на выбросы увеличится минимум вдвое и составит в среднем 118 долл. за т. Нынешняя средняя стоимость квот — около 64 долл. за 1 т.

Специалисты отмечают, что технология улавливания CO2 по-прежнему достаточно дорогая, хотя и используется уже несколько десятилетий. По данным IEA, при производстве цемента и выработке электроэнергии стоимость очистки воздуха составляет 120 долл. за 1 т. При этом цена удаления CO2 из атмосферы варьируется в зависимости от места расположения проекта и особенностей оборудования.

Норвегия, Нидерланды и Великобритания в 2021 году лидируют среди европейских стран по внедрению указанных экологических проектов. Ожидается, что к концу десятилетия технология станет конкурентоспособным по затратам и поможет сократить промышленные выбросы на 46% к 2050 году.

Напомним, ученые утверждают, сотовые сети можно задействовать в качестве инструмента определения качества воздуха и наличия дыма от лесных пожаров.