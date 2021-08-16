Людству доведеться неминуче платити за чисте повітря у майбутньому. Фото:

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Ракурс

Для очищення повітря на Землі необхідно буде розробити проекти з уловлювання парникових газів з навколишнього середовища та їх нейтралізації.

Людство буде змушене розвивати нові технології в промисловості через збільшення витрат на дозволи забруднювати повітря і впливати на зміну клімату. Стрімко зростаючі тарифи за викиди вуглецю і загрози глобального потепління надають імпульс технології з уловлювання і зберігання викидів парникових газів Carbon capture, utilisation and storage. За даними фахівців Credit Suisse Group AG, ринок інструментів для видалення CO2 з повітря в найближчі роки може досягти 2 трлн дол. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналітиків швейцарського фінансового конгломерату CSGAG і Міжнародного енергетичного агентства IEA.

За їхньою інформацією, до середини поточного десятиліття попит на послуги з видалення викидів з навколишнього середовища зросте, оскільки до 2025 року ціна квот на викиди збільшиться мінімум удвічі і складе в середньому 118 дол. за т. Нинішня середня вартість квот — близько 64 дол. за 1 т.

Фахівці зазначають, що технологія уловлювання CO2 як і раніше досить дорога, хоча й використовується вже кілька десятиліть. За даними IEA, при виробництві цементу і виробленні електроенергії вартість очищення повітря становить 120 дол. за 1 т. При цьому ціна видалення CO2 з атмосфери варіюється в залежності від місця розташування проекту і особливостей обладнання.

Норвегія, Нідерланди та Велика Британія у 2021 році лідирують серед європейських країн по впровадженню зазначених екологічних проектів. Очікується, що до кінця десятиліття технологія стане конкурентоспроможною за витратами і допоможе скоротити промислові викиди на 46% до 2050 року.

Нагадаємо, науковці стверджують, стільникові мережі можна задіяти в якості інструменту визначення якості повітря та наявності диму від лісових пожеж.