Гибель Павлова — «слуги» успели назвать дату выборов мэра Кривого Рога

https://racurs.ua/n158860-gibel-pavlova-slugi-uspeli-nazvat-datu-vyborov-mera-krivogo-roga.html

Ракурс

Мэр Кривого Рога Константин Павлов мертв, поэтому город получит нового руководителя. В партии президента «Слуга народа» уже предполагают, когда Кривой Рог получит нового мэра.

Наиболее вероятным днем ​​голосования считают 27 марта 2022 года.

Именно тогда могут состояться внеочередные выборы мэра Кривого Рога, прогнозирует заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

В комментарии «Интерфакс-Украина» она рассказала, почему процесс может затянуться.

В октябре это уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс (формирование комиссий) стартует уже в конце августа. Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого в парламент надо направить решение городского совета Кривого Рога. Местный совет направляет пакет документов в комитет, его рассматривает этот орган, а народные депутаты голосуют на пленарном заседании, — сообщила Кравчук.

По ее мнению, первая дата, на которую можно назначить выборы, — это конец марта следующего года (27 марта).

Согласно норм Избирательного кодекса, очередные и внеочередные выборы проводятся в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

Константина Павлова, который от партии ОПЗЖ стал главой Кривого Рога в конце 2020 года, нашли мертвым на пороге его дома 15 августа. Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и рассматривает три основные версии произошедшего — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

На теле погибшего нашли одно ранение из карабина «Сайга».

Источник: «Интерфакс-Украина»