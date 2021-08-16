Гибель Павлова — «слуги» успели назвать дату выборов мэра Кривого Рогаhttps://racurs.ua/n158860-gibel-pavlova-slugi-uspeli-nazvat-datu-vyborov-mera-krivogo-roga.htmlРакурс
Мэр Кривого Рога Константин Павлов мертв, поэтому город получит нового руководителя. В партии президента «Слуга народа» уже предполагают, когда Кривой Рог получит нового мэра.
Наиболее вероятным днем голосования считают 27 марта 2022 года.
Именно тогда могут состояться внеочередные выборы мэра Кривого Рога, прогнозирует заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
В комментарии «Интерфакс-Украина» она рассказала, почему процесс может затянуться.
В октябре это уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс (формирование комиссий) стартует уже в конце августа. Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого в парламент надо направить решение городского совета Кривого Рога. Местный совет направляет пакет документов в комитет, его рассматривает этот орган, а народные депутаты голосуют на пленарном заседании, — сообщила Кравчук.
По ее мнению, первая дата, на которую можно назначить выборы, — это конец марта следующего года (27 марта).
Согласно норм Избирательного кодекса, очередные и внеочередные выборы проводятся в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.
Константина Павлова, который от партии ОПЗЖ стал главой Кривого Рога в конце 2020 года, нашли мертвым на пороге его дома 15 августа. Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и рассматривает три основные версии произошедшего — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
На теле погибшего нашли одно ранение из карабина «Сайга».
Источник: «Интерфакс-Украина»