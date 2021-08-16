Загибель Павлова — “слуги” встигли назвати дату виборів мера Кривого Рогу

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Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов мертвий, тому місто отримає нового очільника. В партії президента «Слуга народу"вже припускають, коли Кривий Ріг отримає нового очільника.

Найбільш імовірним днем голосування вважають 27 березня 2022 року.

Саме тоді можуть відбутися позачергові вибори мера Кривого Рогу, прогнозує заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

В коментарі «Інтерфакс-Україна» вона розповіла, чому процес може затягнутися.

У жовтні це вже неможливо зробити, оскільки виборчий процес (формування комісій) стартує вже наприкінці серпня. Вибори призначаються через голосування у Верховній Раді, а до цього в парламент треба надіслати рішення міської ради Кривого Рогу. Місцева рада надсилає пакет документів до профільного комітету, його розглядає комітет і голосують народні депутати в пленарній залі, — повідомила Кравчук.

На її думку, перша дата, на яку можна призначити вибори, — це кінець березня наступного року, тобто, 27 березня.

Відповідно до Виборчого кодексу, чергові та позачергові вибори відбуваються в останню неділю березня і в останню неділю жовтня.

Костянтина Павлова, який від партії ОПЗЖ став очільником Кривого Рогу наприкінці 2020 року, знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України і розглядає три основні версії події — вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.

На тілі загиблого знайшли одне поранення з карабіна «Сайга».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»