Які реакції на Covid-щеплення є нормальними. Фото: vinrda.gov.ua

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Ракурс

Нормальність реакції на щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 пояснив медик.

На вакцинацію проти коронавірусу часом виникають побічні реакції. Проте, як правило, вони є дуже легкими. Про це повідомив лікар-імунолог Федір Лапій, 16 серпня повідомило Міністерство охорони здоров’я на власній сторінці у Facebook.

За його словами, не варто хвилюватися, якщо після вакцинації у вас з’явилося почервоніння, біль чи набряк у місці ін'єкції. Також серйозних проблем не виникне, якщо у вас після уколу лихоманка чи озноб.

Крім того, нормальними реакціями вважаються головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі, нудота, втомлюваність, сонливість чи безсоння та запаморочення

Це нормальні реакції, які минають за кілька днів. Якщо такі симптоми не минули або ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до сімейного лікаря, — зазначає лікар.



Нагадаємо, вакцинація в Києві від коронавірусу буде призупинена на два дні. Центри вакцинації в столиці не працюватимуть 23 та 24 серпня. Причиною призупинення вакцинації називають святкування Дня Незалежності.