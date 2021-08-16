Росіяни заявили про хороші відносини із забороненим в РФ Талібаном. Фото: vkrizis.ru

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Росія заявила про хороші відносини з талібами. Спецпредставник президента РФ по Афганістану Замір Кабулов повідомив про заплановані контакти з главою політичного офісу «Талібану».

Зараз ми будемо розмовляти з муллою Барадаром. Далі подивимося, як це буде, — сказав він в ефірі телеканалу «Росія-1».

Кабулів повідомив, що у Росії «хороші відносини» як з урядом Афганістану, що покинув країну, так і з «Талібаном». За його словами, РФ не евакуювала своє посольство з Афганістану, тому що «вміє уважно аналізувати ситуацію і бачити, що відбувається».

Представники радикального руху взяли під охорону зовнішній периметр російського диппредставництва в Кабулі.

Вони вже взяли під охорону зовнішній периметр посольства Росії. Тому ми не переживаємо, — додав російський дипломат.



Як відомо, організація «Талібан» була визнана терористичною і заборонена в Росії за рішенням Верховного суду РФ від 14 лютого 2003 року.

Нагадаємо, 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані Ахмадзай покинув країну й вилетів до Таджикистану. Після захоплення столиці Афганістану талібами місцеві правоохоронні органи відмовилися працювати й виконувати свої обов’язки. У Кабулі поліція покинула свої бази та дільниці.