Три прифронтовые города Донбасса соединят троллейбусной линией за 1 млрд грн

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На Донбассе начали реализацию проекта троллейбусного сообщения от Лисичанска до Рубежного через Северодонецк.

Всего планируется проложить 87 км новых линий и купить 50 современных троллейбусов. Стоимость проекта составляет 859 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

На данный момент состоялся тендер на закупку трех троллейбусов с возможностью автономного хода до 30 км. Также утвердили начало работ на участке между Северодонецком и железнодорожным вокзалом в Лисичанске.

Второй тендер планируется завершить до конца года, а первый троллейбус доставят в область уже через неделю.