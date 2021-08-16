Банду эвакуаторов разоблачили в Киеве

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В Киеве разоблачили банду эвакуаторов. Как утверждают в Офисе генпрокурора, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА привлек к схеме руководство управления по парковке и подчиненных инспекторов.

Силовики сообщили о подозрении пяти должностным лицам КГГА и двум руководителям частных компаний. Они безосновательно убирали на эвакуаторах припаркованные машины с улиц Киева на штрафплощадки.

Владельцы могли забрать авто только после уплаты так называемых штрафов, при этом их завышали вдвое.

В схеме были и частные службы, занимающиеся эвакуацией. Ежедневно они должны были составлять 300 актов, на основании которых эвакуировали авто. Чтобы выполнить «план», приходилось даже прибегать к хитрости. Например, возле припаркованного автомобиля устанавливали знак «Дорожные работы», чтобы получить повод для взыскания.

16 августа силовики провели 30 обысков. Они изъяли документы, носители информации, деньги и другие вещественные доказательства. Дома у подозреваемых нашли немало актов осмотра и временного содержания автомобилей.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram сообщил, что инспекция сейчас «обезглавлена ​​и практически парализована», серверы и рабочие станции удалены, а эвакуация автомобилей в столице не осуществляется.

В КГГА обыски считают политической акцией и системным давлением на городскую власть «с целью ее дискредитации».