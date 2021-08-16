Как пандемия коронавируса повлияла на интеллект детей, выяснили ученые. Фото: dity.in.ua

https://racurs.ua/n158869-kak-pandemiya-koronavirusa-povliyala-na-intellekt-detey-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Как пандемия коронавируса повлияла на интеллект детей, выяснили американские ученые. Из-за постоянных ограничений и отсутствия социума у них снизился коэффициент интеллекта.

Речь идет о детях, родившихся во время пандемии COVID-19. Они были вынуждены находиться дома почти все время, пишет Medrxiv.org.

Как известно, на процесс когнитивного развития человека чрезвычайно сильно влияют первые несколько лет его жизни. Пандемия изрядно усложнила этот процес — виной тому закрытие детских садов и игровых площадок.

Ученые протестировали на IQ 672 детей возрастом от трех месяцев до трех лет, родившихся в штате Род-Айленд. 308 из них родились до января 2019 года, 176 — с января 2019-го до марта 2020 года и 188 — после июля 2020 года.

Никто из них не родился преждевременно и не имел отклонений в развитии. Средний показатель тестов на IQ по шкале Маллена для раннего развития у тех, кто родился во время пандемии, составил 78.

При этом для тех детей, которые появились на свет до пандемии, с 2011 по 2019 годы, средний показатель коэффициента интеллекта составлял больше 100 баллов. Заметнее всего ухудшились показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях.

Напомним, у детей, переболевших коронавирусом, могли возникать симптомы синдрома Кавасаки. Ученые выяснили, что истощение Т-клеток у пациентов с MIS-C является одним из потенциальных факторов этого заболевания.

Источник: Medrxiv.org