Как пандемия коронавируса повлияла на интеллект детей, выяснили ученыеhttps://racurs.ua/n158869-kak-pandemiya-koronavirusa-povliyala-na-intellekt-detey-vyyasnili-uchenye.htmlРакурс
Как пандемия коронавируса повлияла на интеллект детей, выяснили американские ученые. Из-за постоянных ограничений и отсутствия социума у них снизился коэффициент интеллекта.
Речь идет о детях, родившихся во время пандемии COVID-19. Они были вынуждены находиться дома почти все время, пишет Medrxiv.org.
Как известно, на процесс когнитивного развития человека чрезвычайно сильно влияют первые несколько лет его жизни. Пандемия изрядно усложнила этот процес — виной тому закрытие детских садов и игровых площадок.
Ученые протестировали на IQ 672 детей возрастом от трех месяцев до трех лет, родившихся в штате Род-Айленд. 308 из них родились до января 2019 года, 176 — с января 2019-го до марта 2020 года и 188 — после июля 2020 года.
Никто из них не родился преждевременно и не имел отклонений в развитии. Средний показатель тестов на IQ по шкале Маллена для раннего развития у тех, кто родился во время пандемии, составил 78.
При этом для тех детей, которые появились на свет до пандемии, с 2011 по 2019 годы, средний показатель коэффициента интеллекта составлял больше 100 баллов. Заметнее всего ухудшились показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях.
Напомним, у детей, переболевших коронавирусом, могли возникать симптомы синдрома Кавасаки. Ученые выяснили, что истощение Т-клеток у пациентов с MIS-C является одним из потенциальных факторов этого заболевания.
Источник: Medrxiv.org