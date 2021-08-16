Генерал-майор Виктор Назаров. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/n158870-opravdannyy-po-delu-o-sbitii-il-76-nad-luganskom-general-poluchil-novuu-doljnost.html

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Виктор Назаров, бывший фигурант по делу о сбитии Ил-76 над Луганском, получил новую должность.

Генерал-майора назначили советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Виктор Назаров в 2014 году занимал должность начальника оперативного штаба Антитеррористической операции, в 2014—2019 годах исполнял обязанности первого заместителя начальника генерального штаба — главнокомандующего ВСУ. В 2019 году уволился за истечением срока контракта. Об этом 16 мая сообщает Military Courier Ukraine в Facebook.

В 2014 году против офицера выдвинули обвинения в служебной халатности в связи с уничтожением террористами украинского военнотранспортного самолета. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Как известно, Ил-76 сбили 4 июня 2014 года вблизи Луганска из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа.

Напомним, в 2017 году Павлоградский горрайонный суд приговорил Назарова, который в 2014 году возглавлял Штаб антитеррористической операции, к семи годам заключения. Генерал подал апелляцию, поскольку его защита настаивала на повторном исследовании выводов военных экспертиз. Адвокаты нашли расхождения между выводами экспертиз.

Впоследствии резонансное дело дошло до Верховного суда, который в мае 2021 года признал Назарова невиновным, и суд отменил решение Павлоградского горрайонного суда и Днепровского апелляционного суда. Из-за этого уголовное дело закрыли в связи с невыявлением состава уголовного преступления.