На Западе Украины 17 августа ожидаются грозы, фото:

https://racurs.ua/n158871-grozy-i-shkvaly-na-zapade-pogoda-v-ukraine-na-17-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 17 августа будет испытывать влияние холодного атмосферного фронта, который начнет свое движение страной с запада на восток, что в течение недели постепенно приведет к прекращению жары в большинстве регионов.

В западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются умеренные дожди, местами значительные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15−22 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ночью на крайнем западе ожидаются грозы, днем — грозы, местами шквалы 15−20 м/с в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Температура воздуха ночью составит +14…+20°, днем — +27…+33°.

Погода в Киеве 17 августа ожидается без осадков. Температура воздуха составит +16…+19° ночью и +30…+33° днем. Ветер южный, умеренный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, град. Ночью и утром — слабый туман. Столбики термометров ночью опустятся до +17…+19°, днем — поднимутся до +21…+23°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, во время грозы — шквал 17- 22 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +16…+18°, днем — +28…+30°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также предполагает отсутствие осадков. Ночью температура воздуха составит +16…+18°, днем — +30…32°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +15…+17°, днем — +30…32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет с дождями днем и ночью, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +16…+18° ночью и +24…+26° днем. Ветер южный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 августа будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.