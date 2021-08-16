«Талибан» ввел ограничения для женщин в Афганистане. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n158872-taliban-zapretil-jenschinam-rabotat-v-afganistane-i-vvel-ogranicheniya.html

Ракурс

Новые правила ввели боевики «Талибана» на территории Афганистана.

В подконтрольных городах женщинам запрещают работать и заставляют их немедленно покинуть рабочее место. Так, в Кандагаре вооруженные люди зашли в офис местного банка Azizi и приказали девяти работающим там женщинам покинут рабочее место. Работниц доставили домой и приказали им больше не выходить на роботу. Об этом сообщает Al Jazeera.

Через два дня подобный инцидент произошел в городе Герат — вооруженные боевики также пришли в филиал одного из банков и осудили женщин-сотрудниц за то, что те не прикрывают свои лица в общественном месте. Женщин заставили бросить работу, прислав вместо себя родственников-мужчин.

Эксперты не исключают, что приход «Талибана» к власти снова может лишить женщин всех прав. Во время правления талибов с 1996 по 2001 год в Афганистане действовал особо жесткий режим религиозного права. Тогда женщинам запретили посещать школу и ходить на работу, в общественных местах они обязаны были скрывать свои лица.

Выходить из дома им разрешалось только в сопровождении мужа или родственника-мужа. За нарушение этих правил женщин публично унижали или били.

Так сейчас выглядят иностранные журналистки в Кабуле. На фото журналистка CNN Кларисса Уорд до и после захвата талибами афганской столицы. Теперь можно работать только в хиджабе.

Напомним, аэропорт Кабула переполнен после захвата власти в Афганистане боевиками движения «Талибан». Улицы столицы опустели, а тысячи афганцев хотят вылететь из страны несмотря на отсутствие необходимого количества самолетов.

Источники: Al Jazeera, CNN