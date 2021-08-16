Кто больше страдает из-за неудачных шуток – мужчины или женщины. Фото: psychologies.ru

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Научиться шутить может каждый человек, ведь известно, что юмор выполняет важную социальную функцию. Несмешные шутки, высказанные мужчиной, наносят его образу более серьезный вред, чем неудачно пошутившей женщине.

Неудачные шутки мужчин создают для них негативный образ у окружающих. К таким выводам пришли американские ученые. Об этом пишет журнал Journal of Experimental Social Psychology.

Психологи из Йельского университета провели серию из девяти экспериментов, которые охватили в общей сложности 5 тыс. 400 добровольцев. Участники читали короткий рассказ о первом свидании, во время которого женщина либо мужчина удачно или неудачно шутили, после чего отвечали на вопросы о том, какой образ этого персонажа у них сложился.

Оказалось, если шутки удачны, их рассказчик воспринимался положительно независимо от пола. Если же шутки были несмешными, то на образ женщины это влияло мало, а вот мужчину оценивали как невнимательного, неловкого и не слишком умного.

По мнению ученых, разница возникает из-за того, что шутки со стороны женщины выглядят как средство социализации, а вот от мужчины — как способ представить себя в наилучшем свете.

Напомним, женщины оказались способны «прочитать» по лицу мужчины, настроен ли он на случайный секс или на серьезные отношения. Такими оказались результаты исследования, которое провели ученые из университета Маккуори в Австралии.

Источник: Journal of Experimental Social Psychology