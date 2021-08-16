Когда волна коронавируса достигнет пика – новый прогноз Минздрава

https://racurs.ua/n158874-kogda-volna-koronavirusa-dostignet-pika-novyy-prognoz-minzdrava.html

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Коронавирус в Украине набирает обороты, в Министерстве здравоохранения дали прогноз касательно новой COVID-волны.

В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас находимся мы перед пиком. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре, — заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Укринформу».

Он сообщил, что исходя из опыта других стран, вспышки «Дельты» регистрировались в организованных коллективах. И сейчас как раз открыта возможность вакцинации именно организованных коллективов — это одна из опций, которая помогает предотвратить быстрое распространение инфекции.

Мы ввели отдельную норму, которая не позволяет открывать заведение и начинать процесс обучения при вакцинации менее 80% педагогических работников, — объяснил Кузин.

Кроме того, источником распространения вируса могут быть люди, въезжающих из-за границы. Именно поэтому сейчас действуют новые противоэпидемические нормы для туристов.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что пока нет никакого результата клинических исследований или испытаний, которые четко бы демонстрировали плюсы введения третьей дозы вакцины от коронавируса.

Источник: «Укринформ»