Коронавирус в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n158922-koronavirus-v-ukraine-eksperty-zayavili-ob-ugrojauschem-urovne-gospitalizaciy.html

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Коронавирус в Украине становится более опасным — на данный момент 19 из 25 регионов находятся в фазе роста заболеваемости. При этом большинство областей показывает довольно большой рост.

Текущая ситуация остается все еще контролируемой, но уровень госпитализаций ускоряется и превышает выписки на 25%. Из-за этого растет нагрузка на систему здравоохранения. Об этом заявили эксперты Киевской школы экономики здравоохранения (KSE).

В 16 регионах недельный рост уровня госпитализаций составляет от 18 до 80 человек. В то же время Украина продолжает наращивать темпы вакцинации: ее текущие показатели превосходят среднемировые и европейские.

За неделю Украина вакцинирует на уровне 1,5% населения. Эксперты уточнили, что для достижения максимальных показателей в Европе необходимо ускорение темпов в 1,5−2 раза.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 августа обнаружили у 890 человек. Также 433 пациента выздоровели, к сожалению, 27 — умерли от осложнений COVID-19. В течение понедельника медики госпитализировали с подтверждением или подозрением на заболевание 379 украинцев.