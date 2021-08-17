Коронавирус подкосил 890 украинцев, умерли 27 человек - Минздрав

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 августа обнаружили у 890 человек. Также 433 пациента выздоровели, к сожалению, 27 — умерли от осложнений COVID-19. В течение понедельника медики госпитализировали с подтверждением или подозрением на заболевание 379 украинцев.

16 августа 2021 года в Украине зафиксировали 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — говорится в сообщении Минздрава.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Киеве (127),

Одесской области (111),

Харьковской области (86),

Запорожской области (74),

Луганской области (68).

Лаборатории сделали более 47 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.

С начала пандемии коронавируса у нас зафиксировали 2,26 млн случаев инфицирования. Из них 53 тыс. 296 человек умерли от осложнений заболевания.

Напомним, по состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 заболели 208,7 млн человек. Количество умерших возросло до 4,38 млн. «Лидерами» по количеству инфицированных остаются США (37,7 млн), Индия (32,2 млн), Бразилия (20,3 млн), Россия (6,62 млн), Франция (6,47 млн), Великобритания (6,29 млн), Турция (6,09 млн) и Аргентина (5,08 млн).