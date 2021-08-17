Коронавірус підкосив 890 українців, померло 27 осіб — МОЗ

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Коронавірус в Україні станом на ранок 17 серпня виявили у 890 осіб. Також 433 пацієнти одужали, на жаль, 27 — померли від ускладнень COVID-19. Впродовж понеділка медики госпіталізували з підтвердженням чи підозрою на захворювання 379 українців.

16 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві (127),

Одеській області (111),

Харківській області (86),

Запорізькій області (74),

Луганській області (68).

Лабораторії зробили понад 47 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.

Від початку пандемії коронавірусу у нас зафіксували 2,26 млн випадків інфікування. З них 53 тис. 296 людей померли від ускладнень захворювання.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка у світі на COVID-19 захворіли 208,7 млн людей. Кількість померлих зросла до 4,38 млн. «Лідерами» за кількістю інфікованих залишаються США (37,7 млн), Індія (32,2 млн), Бразилія (20,3 млн), Росія (6,62 млн), Франція (6,47 млн), Велика Британія (6,29 млн), Туреччина (6,09 млн) та Аргентина (5,08 млн).