Захисник України загинув внаслідок обстрілів РФ на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n158883-zahysnyk-ukrayiny-zagynuv-vnaslidok-obstriliv-rf-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі триває — окупаційна армія Росії минулої доби п’ять разів відкривала вогонь у зоні операції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів загинув захисник України.

Про це інформують у штабі ООС.

16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Росії п’ять разів порушили режим припинення вогню… Внаслідок ворожих обстрілів один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям, — йдеться у ранковому зведенні.

Біля Золотого-4 і Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на ранок 17 серпня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. На обстріли ворога підрозділи Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, загиблий 16 серпня — третя бойова втрата ЗСУ у серпні.