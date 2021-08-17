Рекордних 640 осіб замість 150 підняв у повітря літак США в Кабулі

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640 осіб замість 150 вмістив американський вантажний літак у Кабулі — перевантажений літак С-17 армії США, на борт якого прорвалася рекордна кількість пасажирів-біженців, зумів піднятися в повітря і покинути Афганістан.

Під час посадки в аеропорту захопленого талібами Кабула сотні мігрантів рушили до літака. Пілот ухвалив рішення підняти літак у повітря. Реактивне повітряне судно RCH 871 вилетіло з Кабула в ніч на неділю після того, як таліби захопили афганське місто. Літак повинен був забрати співробітників посольства США, але на його борт ринули перелякані місцеві мешканці Кабула, пише Daily Mail.

За попередніми оцінками, на борту літака було 800 осіб, проте згодом чиновники оприлюднили цифру у 640. Міністерство оборони США доставить біженців на авіабази в Техасі та Вісконсині.

США, Індія та Канада використовують літаки С-17 для вивезення іноземців та афганських біженців з Кабула.

Нагадаємо, в Афганістані 15 серпня бойовики ісламістського радикального руху «Талібан» взяли під контроль столицю країни Кабул. Вони захопили президентський палац. Представник «Талібану» Мохаммад Наїм офіційно запевнив, що бойові дії на території Афганістану припинені. Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку та покинув країну. Таліби одразу почали утискати права жінок — їм заборони ходити на роботу та покидати дім без супроводу чоловіків.

Джерело: Daily Mail