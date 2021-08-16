Костянтин Павлов. Фото: Facebook

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Ракурс

Смерть Костянтина Павлова, мера Кривого Рогу, представники ОПЗЖ назвали убивством. Втім, на думку експертів, гучні заяви про політичне переслідування — не більше, ніж спроба піару.

Політолог Ігор Петренко назвав заяви партії «танцями на кістках» та неповагою до близьких Павлова. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Навряд мова йде про політичне вбивство або вбивство через господарські питання. Найімовірніше, це особиста трагедія самого загиблого, — сказав Петренко.

Політолог зазначив, що потрібно дочекатися, поки правоохоронці нададуть достатньо інформації для формування висновків. Також він назвав типовою практикою порушення поліцією кримінального провадження про вбивство.

За словами Петренко, мер Кривого Рогу був представником ОПЗЖ більше номінально. Запорукою його перемоги на виборах була не партія, а протекція Юрія Вілкула.

«Українські новини» із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що перед смертю Костянтин Павлов видалив листування в телефонних месенджерах. При цьому на оприлюдненому відео видно, що мер ходить по дому зі зброєю і пише щось в телефоні (можливо, переписується з кимось). Зараз слідство вивчає телефон загиблого.

Костянтина Павлова, який від партії ОПЗЖ став очільником Кривого Рогу наприкінці 2020 року, знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України та розглядає три основні версії події — вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається і версія доведення до самогубства.

Нагадаємо, в партії президента «Слуга народу» вже припускають, коли Кривий Ріг отримає нового мера. Найбільш імовірним днем голосування вважають 27 березня 2022 року.