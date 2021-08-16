Костянтин Павлов. Фото: Facebook

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Смерть Константина Павлова, мэра Кривого Рога, представители ОПЗЖ назвали убийством. Впрочем, по мнению экспертов, громкие заявления о политическом преследовании — не более, чем попытка пиара.

Политолог Игорь Петренко назвал заявления партии «танцами на костях» и неуважением к близким Павлова. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Вряд ли речь идет о политическом убийстве или убийстве из-за хозяйственных вопросов. Вероятнее всего, это личная трагедия самого погибшего, — сказал Петренко.

Политолог отметил, что нужно дождаться, пока правоохранители предоставят достаточно информации для формирования выводов. Также он назвал типичной практикой нарушения полицией уголовного производства об убийстве.

По словам Петренко, мэр Кривого Рога был представителем ОПЗЖ больше номинально. Залогом его победы на выборах была не партия, а протекция Юрия Вилкула.

«Украинские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что перед смертью Константин Павлов удалил переписки в телефонных мессенджерах. При этом на обнародованном видео видно, что мэр ходит по дому с оружием и пишет что-то в телефоне (возможно, переписывается с кем-то). Сейчас следствие изучает телефон погибшего.

Константина Павлова, который от партии ОПЗЖ стал главой Кривого Рога в конце 2020 года, нашли мертвым на пороге его дома 15 августа.

Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и рассматривает три основные версии произошедшего — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

Напомним, в партии президента «Слуге народа» уже предполагают, когда Кривой Рог получит нового мэра. Наиболее вероятным днем ​​голосования считают 27 марта 2022 года.