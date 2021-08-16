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17 августа отмечают день Евдокии – история праздника
17 августа отмечают день Евдокии — история праздникаhttps://racurs.ua/n158880-17-avgusta-otmechaut-den-evdokii-istoriya-prazdnika.htmlРакурс
17 августа церковный праздник мученицы Евдокии Персидской. В это время начинается сезон мелких дождей и сбор хозяйками последних огурцов.
Жила Евдокия в IV веке в Римской империи. В 362 году захватчики увезли ее вместе с девятью тысячами пленных в Иран. Несколько раз Евдокию заставляли отречься от своих убеждений, но все попытки оказались безуспешными. Девушка не предала веру Христову.
За это ее обрекли на голод и бросили в темницу, жестоко били палками и поломали кости. Святая Евдокия была непреклонна и ей мечом отсекли голову.
Также в этот день православная церковь чтит память семи спящих отроков, которые жили в III веке. День ангела отмечают Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин.
День в истории:
- 1771 — английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез;
- 1896 — Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля;
- 1903 — американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер основал Пулитцеровскую премию;
- 1914 — во Львове создали добровольческий легион «Украинские сечевые стрельцы»;
- 1958 — начало политики большого скачка в Китае;
- 1960 — государство Габон объявило о независимости от Франции;
- 1962 — при попытке перехода Берлинской стены начинают умирать люди;
- 1977 — впервые надводный корабль покорил Северный полюс Земли;
- 1982 — фирма Royal Philips Electronics (PHG) создала первый компакт-диск.
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