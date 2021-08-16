17 августа отмечают день Евдокии – история праздника

https://racurs.ua/n158880-17-avgusta-otmechaut-den-evdokii-istoriya-prazdnika.html

Ракурс

17 августа церковный праздник мученицы Евдокии Персидской. В это время начинается сезон мелких дождей и сбор хозяйками последних огурцов.

Жила Евдокия в IV веке в Римской империи. В 362 году захватчики увезли ее вместе с девятью тысячами пленных в Иран. Несколько раз Евдокию заставляли отречься от своих убеждений, но все попытки оказались безуспешными. Девушка не предала веру Христову.

За это ее обрекли на голод и бросили в темницу, жестоко били палками и поломали кости. Святая Евдокия была непреклонна и ей мечом отсекли голову.

Также в этот день православная церковь чтит память семи спящих отроков, которые жили в III веке. День ангела отмечают Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин.

День в истории: