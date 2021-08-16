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17 серпня відзначають день святої Євдокії – історія свята Фото: tut-cikavo.com
17 серпня відзначають день Євдокії — історія святаhttps://racurs.ua/ua/n158880-17-serpnya-vidznachaut-den-ievdokiyi-istoriya-svyata.htmlРакурс
17 серпня церковне свято мучениці Євдокії Перської. У цю пору починається сезон дрібних дощів та збір господинями останніх огірків.
Жила Євдокія в IV столітті в Римській імперії. У 362 році загарбники відвезли її разом з дев’ятьма тисячами полонених в Іран. Кілька разів Євдокію примушували зректися своїх переконань, але всі спроби виявилися безуспішними. Дівчина не зрадила віру Христову.
За це її прирекли на голод і кинули в темницю, жорстоко били палицями та поламали кістки. Свята Євдокія була непохитна, тож їй відсікли мечем голову.
Також у цей день православна церква вшановує пам’ять семи сплячих отроків, які жили в III столітті. День ангела святкують Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин.
День в історії:
- 1771 — англійський учений Джозеф Прістлі відкрив фотосинтез;
- 1896 — Бріджит Дрісколл стала першою в історії жертвою наїзду авто;
- 1903 — американський видавець і журналіст Джозеф Пулітцер заснував Пулітцерівську премію;
- 1914 — у Львові створили добровольчий легіон «Українські січові стрільці»;
- 1958 — початок політики великого стрибка в Китаї;
- 1960 — держава Габон оголосила про незалежність від Франції;
- 1962 — під час спроби переходу Берлінської стіни починають помирати люди;
- 1977 — вперше надводний корабель підкорив Північний полюс Землі;
- 1982 — фірма Royal Philips Electronics (PHG) створила перший компакт-диск.
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