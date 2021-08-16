17 серпня відзначають день святої Євдокії – історія свята Фото: tut-cikavo.com

https://racurs.ua/ua/n158880-17-serpnya-vidznachaut-den-ievdokiyi-istoriya-svyata.html

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17 серпня церковне свято мучениці Євдокії Перської. У цю пору починається сезон дрібних дощів та збір господинями останніх огірків.

Жила Євдокія в IV столітті в Римській імперії. У 362 році загарбники відвезли її разом з дев’ятьма тисячами полонених в Іран. Кілька разів Євдокію примушували зректися своїх переконань, але всі спроби виявилися безуспішними. Дівчина не зрадила віру Христову.

За це її прирекли на голод і кинули в темницю, жорстоко били палицями та поламали кістки. Свята Євдокія була непохитна, тож їй відсікли мечем голову.

Також у цей день православна церква вшановує пам’ять семи сплячих отроків, які жили в III столітті. День ангела святкують Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин.

День в історії: