Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
17 серпня відзначають день святої Євдокії – історія свята Фото: tut-cikavo.com

17 серпня відзначають день Євдокії — історія свята

16 сер 2021, 21:29
999

17 серпня церковне свято мучениці Євдокії Перської. У цю пору починається сезон дрібних дощів та збір господинями останніх огірків.

Жила Євдокія в IV столітті в Римській імперії. У 362 році загарбники відвезли її разом з дев’ятьма тисячами полонених в Іран. Кілька разів Євдокію примушували зректися своїх переконань, але всі спроби виявилися безуспішними. Дівчина не зрадила віру Христову.

За це її прирекли на голод і кинули в темницю, жорстоко били палицями та поламали кістки. Свята Євдокія була непохитна, тож їй відсікли мечем голову.

Також у цей день православна церква вшановує пам’ять семи сплячих отроків, які жили в III столітті. День ангела святкують Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин.


День в історії:

  • 1771 — англійський учений Джозеф Прістлі відкрив фотосинтез;
  • 1896 — Бріджит Дрісколл стала першою в історії жертвою наїзду авто;
  • 1903 — американський видавець і журналіст Джозеф Пулітцер заснував Пулітцерівську премію;
  • 1914 — у Львові створили добровольчий легіон «Українські січові стрільці»;
  • 1958 — початок політики великого стрибка в Китаї;
  • 1960 — держава Габон оголосила про незалежність від Франції;
  • 1962 — під час спроби переходу Берлінської стіни починають помирати люди;
  • 1977 — вперше надводний корабель підкорив Північний полюс Землі;
  • 1982 — фірма Royal Philips Electronics (PHG) створила перший компакт-диск.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів