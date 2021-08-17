Защитник Украины погиб в результате обстрелов РФ на Донбассе

https://racurs.ua/n158883-zaschitnik-ukrainy-pogib-v-rezultate-obstrelov-rf-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается — оккупационная армия России за прошедшие сутки пять раз открывала огонь в зоне операции Объединенных сил. Вследствие обстрелов погиб защитник Украины.

Об этом информируют в штабе ООС в Фейсбук.

16 августа в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня… В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, — говорится в утреннем сводке.

У Золотого-4 и Причепиловки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на утро 17 августа российские-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. На обстрелы врага подразделения Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.

Напомним, погибший 16 августа — третья боевая потеря ВСУ в августе.