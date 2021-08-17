Зеленский не соответствует должности президента, фото - Детектор медіа

https://racurs.ua/n158921-zelenskiy-ne-sootvetstvuet-doljnosti-prezidenta-novyy-opros.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает необходимыми личностными качествами, чтобы быть главой государства. Так считает почти половина опрошенных украинцев. Они оценивают результаты деятельности Зеленского негативно, сообщается в отчете об опросе Центра Разумкова.

47,5% респондентов считают, что особенности характера, волевые и моральные качества Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента. 17,6% опрошенных считают, что отвечают, а 27,5% считают их соответствующими и не соответствующими в равной степени.

Впрочем, если сравнить с мартом этого года, то индекс опыта и компетентности Зеленского вырос с -42,4 до -34,9.

Почти у трети украинцев президент вызывает негативные эмоции (33,7%).

19,2% опрошенных получают от президента преимущественно положительные эмоции, 28,7% ˗ в равной степени негативные и позитивные. У 13,9% опрошенных граждан Зеленский не вызывает каких-либо эмоций.

О результатах деятельности Зеленского, то 42,2% опрошенных оценивают преимущественно негативно, 13,9% - преимущественно положительно, 39,8% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты.

Общий индекс оценки Зеленского изменился с -28,3 до -25,6. Это значит, что оценка гражданами президента по сравнению с мартом несколько улучшилась, хотя, по-прежнему находится в отрицательном диапазоне.

Социологи службы Центра Разумкова провели исследование с 29 июля по 4 августа. При этом использовали метод интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опросили 2019 людей в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных.