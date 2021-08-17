Отношение украинцев ко второму президентскому сроку Зеленского назвали социологи

Отношение украинцев ко второму президентскому сроку Зеленского. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n158908-otnoshenie-ukraincev-ko-vtoromu-prezidentskomu-sroku-zelenskogo-nazvali-sociologi.html

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Заявление президента Владимира Зеленского о повторном баллотировании на пост главы государства почти половина украинцев оценила бы негативно.

В августе 2021 года 48% украинцев отнеслись бы негативно ко второму сроку. Положительно оценили бы такое заявление 21,9% опрошенных, а 18,5% украинцам было бы безразлично. Еще 11,6% затруднились бы с ответом. Об этом говорится в результатах социологического исследования «Центра Разумкова».

Наиболее негативные оценки на второй срок Зеленского высказали те, кто негативно относится к такому возможному заявлению. Положительно такое заявление оценили бы те респонденты, которые близки к электорату президента. Те, кому безразлично относительно возможных сценариев данного события, хотя и оценивают Зеленского в негативном ключе, все же демонстрируют значительно лучшие оценки по сравнению с теми, кто занимает негативную позицию.

«Центр Разумкова» проводил опрос с 29 июля по 4 августа по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью «с глазу на глаз» по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, «Центр Разумкова провел социологическое исследование и установил, если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства.