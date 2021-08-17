Ставлення українців до другого президентського терміну Зеленського назвали соціологи

Ставлення українців до другого президентського терміну Зеленського. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n158908-stavlennya-ukrayinciv-do-drugogo-prezydentskogo-terminu-zelenskogo-nazvaly-sociology.html

Ракурс

Заяву президента Володимира Зеленського про повторне балотування на пост глави держави майже половина українців оцінила б негативно.

У серпні 2021 року 48% українців поставилися б негативно до другого терміну Зеленського. Позитивно оцінили б таку заяву 21,9% опитаних, а 18,5% українцям було б байдуже. Ще 11,6% вагалися б з відповіддю. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження «Центру Разумкова».

Найбільш негативні оцінки на другий термін Зеленського висловили ті, хто негативно ставиться до такої можливої заяви. Позитивно таку заяву оцінили б ті респонденти, які близькі до електорату президента. Ті, кому байдуже щодо можливих сценаріїв даної події, хоча й оцінюють Зеленського в негативному ключі, все ж таки демонструють значно кращі оцінки порівняно з тими, хто займає негативну позицію.

«Центр Разумкова» проводив опитування з 29 липня по 4 серпня по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, «Центр Разумкова» провів соціологічне дослідження та встановив, якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави.