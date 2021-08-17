Нацкорпус ламає совкові інсталяції в Києві, сталися сутички - є затримані

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На Алеї Героїв Небесної сотні, де розташовані портрети загиблих учасників Революції гідності, й 17 серпня з’явилися декорації до святкування Дня Незалежності в радянському стилі, сталися сутички між представниками Нацкорпусу і поліцією.

Активісти прийшли в центр Києва з наміром прибрати радянські декорації, якими Офіс президента прикрив портрети загиблих Героїв Небесної сотні.

Влада вирішила влаштувати ностальгічну виставку на місці, де розстрілювали Небесну Сотню. Вважаємо такі дії аморальними і негідними для представників влади. Зауважимо також, що згідно з п. 2.2 Порядку проведення масових заходів у місті Києві, забороняється проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні, — заявили у Нацкорпусі.

Інсталяція радянської квартири зображає епоху початку незалежності. Робота тривала за прямою вказівкою Зеленського. Пізніше прийшла група з Нацкорпусу та зламала дві інсталяції, після чого їх відтіснила поліція, — зазначає УП.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що «символи ностальгії за Радянським союзом» недоречні. Він наголосив, що КМДА не має до цього стосунку й зазначив, що інсталяцією займається Офіс президента Володимира Зеленського.

Поліція провела жорстке затримання кількох членів Нацкорпусу, які валили декорації на Алеї Героїв Небесної сотні. Їх намагалися відбити у правоохоронців, проте затриманих правоохоронці заштовхали в автобус. Вони скаржилися, що поліція застосовує силу.

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні встановили декорації для святкової постановки просто посеред меморіалу, де розташовані портрети загиблих учасників Революції гідності. На цьому місці розмістили декорації морозива, автоматів з газованою водою і радянських «хрущівок».