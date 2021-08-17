Кличко звинуватив Зеленського в совковій інсталяції в центрі Києва. Фото: Фокус

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Ракурс

Скандал з інсталяцією на Алеї Героїв Небесної сотні прокоментував мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні виставки. Про це очільник столиці написав у своїх соцмережах.

Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента, — сказав Кличко.

Він додав, що у розпорядженні КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності на Алеї Героїв Небесної сотні передбачалося тільки покладання квітів.

Керівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції гідності підтвердило, що встановлення інсталяції було погоджене з ним. Кличко дав доручення прибрати цю виставку.

Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом, — сказав мер.

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної сотні встановили декорації для святкової постановки просто посеред меморіалу, де розташовані портрети загиблих учасників Революції гідності. На цьому місці розмістили декорації морозива, автоматів з газованою водою і радянських «хрущівок».