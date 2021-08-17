Обшуки та затримання в окупованому Криму прокоментував Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n158905-obshuky-ta-zatrymannya-v-okupovanomu-krymu-prokomentuvav-zelenskyy.html

Ракурс

Звільнити затриманих внаслідок обшуків кримських татар закликав президент України Володимир Зеленський.

Росіяни повинні припинити переслідування людей в окупованому Криму. Москва знову кричуще порушує права людини на анексованому півострові. Про це 17 серпня глава держави повідомив на власній сторінці у Twitter.

Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди — звільнені, — йдеться в повідомленні.

Також на події на анексованому півострові відреагували в Міністерстві закордонних справ України. У дипломатичному відомстві закликали звільнити не лише сьогодні затриманих кримських татар, але й усіх незаконно утримуваних громадян України. Дипломати закликали міжнародну спільноту продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

У МЗС зазначили, що ці обшуки розглядають, як провокацію напередодні інавгураційного саміту «Кримської платформи».

Нагадаємо, 17 серпня в різних районах Криму відбулися масові обшуки, внаслідок яких співробітники ФСБ затримали п’ятьох осіб. Повідомляється, що затримані — місцевий імам Раіф Февзі та активісти Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв, які систематично відвідували політичні судилища і підтримували сім’ї політв’язнів.