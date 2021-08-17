Буревій у Львові повалив дерева, вулиці підтоплені. Фото: https://tvoemisto.tv/

https://racurs.ua/ua/n158904-bureviy-u-lvovi-povalyv-dereva-vulyci-pidtopleni-foto-video.html

Ракурс

Погода у Львові знову наробила лиха — внаслідок буревію були повалені 27 дерев, деякі вулиці затопило.

Більшість дерев впали у парках. У Личаківському та Франківському районах гілки впали на автомобілі. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Інформації про травмованих не надходило. Окрім того, вранці були знеструмлені 43 лінії електропередач.

Понад 120 населених пунктів області залишились без світла. Наслідки негоди ліквідують 53 бригади «Львівобленерго».

Вітер поламав чимало гілок дерев, наніс листя. Маємо два звернення від мешканців щодо незначних пошкоджень дахів. Транспорт також курсує, була лише затримка на 20 хв у русі електротранспорту у момент негоди, адже з метою безпеки було знеструмлено всю мережу, — повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

За інформацією Гідрометцентру, на Львівщині до кінця доби, 17 серпня, синоптики очікують пориви північно-західного вітру та шквали 19−24 м/с, подекуди — 25−28 м/с. Місцями грози та град.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові через падіння дерева у парку загинули хлопець та дівчина, які сиділи на лавці. Інцидент стався в неділю, 1 серпня, на території Стрийського парку. Під час буревію дерево впало на двох людей.