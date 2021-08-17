Ураган во Львове повалил деревья, улицы подтоплены

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Ракурс

Погода во Львове снова наделала беды — из-за урагана были повалены 27 деревьев, некоторые улицы затопило.

Большинство деревьев упали в парках. В Лычаковском и Франковском районах ветви упали на автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Информация о травмированных не поступала. Кроме того, утром были обесточены 43 линии электропередач.

Более 120 населенных пунктов области остались без света. Последствия непогоды ликвидируют 53 бригады «Львовоблэнерго».

Ветер поломал немало веток деревьев, нанес листья. Есть два обращения от жителей касательно незначительных повреждений крыш. Транспорт также ходит, задержка была только на 20 минут в движении электротранспорта в момент непогоды, потому что в целях безопасности была обесточена вся сеть, — сообщила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

По информации Гидрометцентра, на Львовщине до конца суток, 17 августа, синоптики ожидают порывы северо-западного ветра и шквалы 19−24 м/с, местами — 25−28 м/с. Местами грозы и град.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове из-за падения дерева в парке погибли парень и девушка, сидевшие на скамейке. Инцидент произошел в воскресенье, 1 августа, на территории Стрыйского парка. Во время урагана дерево упало на двух человек.