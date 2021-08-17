Янукович вспомнил об украинцах - пугает возвращением «старых добрых времен»

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Ракурс

Виктор Янукович, бывший президент Украины, который скрывается в России после расстрелов участников Революции достоинства, обратился к гражданам с пропагандистским заявлением по случаю 30-летия Независимости.

Янукович заявил, что во времена его правления украинцам «жилось лучше». Соответствующее пророссийское обращение осужденного за госизмену беглеца на русском языке опубликовал в Фейсбуке его пресс-секретарь Юрий Карасир.

Януковичу привиделась также стабильность, которая «до 2014 года была в стране, поскольку Киев сотрудничал с Москвой». Кроме этого, экс-президент заявил, что он «обеспечил полную свободу слова, даже если эта свобода посягала на государственность». Отметим, что за время президентства Януковича в Украине возобновилась цензура, ряд журналистов выходили на протесты из-за притеснения свободы слова.

Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что самой большой своей ошибкой он считает то, что верил России… Да, и до 2014 году у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров и компромисса, — так охарактеризовал свою политику капитуляции перед Кремлем осужденный за госизмену.

Главной ошибкой 30-летней истории Украины Янукович назвал «отказ от добрососедства с Россией».

Продолжая российский нарратив, он в очередной раз обвинил Майдан в войне на Востоке Украины и аннексии Крыма. Также Янукович традиционно для российской пропаганды заговорил о притеснениях русскоязычного населения.

Напомним, Янукович сбежал из Украины зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время Революции достоинства. Все эти годы президент-беглец скрывается в России. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны РФ и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. В этом году Януковичу сообщили о подозрении в госизмене из-за подписания «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович оказывал тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.