Вспышка коронавируса произошла в детском центре «Молодая гвардия» в Одессе. Фото: odessitua.com

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Коронавирусным заболеванием COVID-19 инфицировались десятки детей из центра «Молодая гвардия» в Одессе.

Медики зафиксировали заболевание у 42-х детей и двух воспитателей. Больных изолировали, а в детском центре ввели карантинные меры. Об этом 17 августа сообщил «Укринформу» со ссылкой на Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

По состоянию на 17 августа выявлено инфицирование коронавирусом 42-х детей и двух воспитателей детского учреждения, — сообщили в ведомстве.

В «Одесском областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» заявили, что 17 августа лабораторно подтвердили методом ПЦР инфицирование коронавирусом 111 жителей Одесской области.

Напомним, по состоянию на утро 17 августа коронавирус в Украине обнаружили у 890 человек. Выздороветь смогли 433 пациентов, а умерли от осложнений 27 человек. В течение понедельника медики госпитализировали с подтверждением или подозрением на заболевание 379 украинцев.

Источник: «Укринформ»