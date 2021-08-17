Офис президента обжаловал восстановление Тупицкого в КСУ. Фото: УП

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Офис президента подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене указа Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда Украины (КСУ).

Теперь судьбу отстраненного судьи будет решать Большая палата Верховного суда. Об этом сообщил советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».

Если решение первой инстанции останется без изменений, то у команды Зеленского не будет аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ.

Решение об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства.

Впоследствии Тупицкий подал иск в Верховный суд. В конце декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Конфликт вспыхнул 27 октября 2020 года, когда Конституционный суд отменил часть положений антикоррупционной реформы. Решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис.

Позже ответственность за ложь в декларациях вернули. Однако после вето президента за документ пришлось голосовать еще раз, уже с предложениями Зеленского. Впоследствии Государственное бюро расследований начало предварительное расследование против Тупицкого.

Напомним, ранее Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Источник: «РБК-Украина»