Офіс президента оскаржив поновлення Тупицького в КСУ. Фото: УП

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Офіс президента подав апеляцію на рішення Верховного суду про скасування указу Володимира Зеленського щодо звільнення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду України (КСУ).

Тепер долю відстороненого судді вирішуватиме Велика палата Верховного суду. Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

Якщо рішення першої інстанції залишиться без змін, то в команди Зеленського не буде аргументів, щоб блокувати відновлення екс-глави КСУ.

Рішення про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав 27 березня. В КСУ тоді заявили про те, що укази президента незаконні й виходять за рамки конституційних повноважень глави держави.

Згодом Тупицький подав позов до Верховного суду. У кінці грудня 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Конфлікт спалахнув 27 жовтня 2020 року, коли Конституційний суд скасував частину положень антикорупційної реформи. Рішення КСУ поставило під загрозу електронне декларування та спровокувало в Україні конституційну кризу.

Пізніше відповідальність за брехню в деклараціях повернули. Однак після вето президента за документ довелося голосувати ще раз, вже з пропозиціями Зеленського. Згодом Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування проти Тупицького.

Нагадаємо, раніше Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Джерело: «РБК-Україна»