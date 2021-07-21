У Зеленського обіцяють не підпустити Тупицького до КСУ

Олександр Тупицький, фото: «Перший діловий телеканал»

https://racurs.ua/ua/n157703-u-zelenskogo-obicyaut-ne-pidpustyty-tupyckogo-do-ksu.html

Ракурс

Олександр Тупицький не зможе повернутися на посаду голови Конституційного суду України (КСУ), попри всі його намагання.

Представник президента України Володимира Зеленського у КСУ Федір Веніславський заявив про це в ефірі одного з телеканалів, повідомляє видання «The Бабель».

Я переконаний, що Тупицький до Конституційного суду точно не повернеться, попри будь-які сценарії, рішення Великої палати Верховного суду, — заявив Веніславський.

Веніславський запевнив, що є «юридично стовідсоткові» важелі впливу з боку президента, як не допустити Тупицького до виконання функцій судді КСУ.

Також він додав, що стосовно Тупицького відкрито низку кримінальних проваджень.

Було оголошено підозру про злочин щодо несанкціонованого втручання в електронні телекомунікаційні системи, щодо цікавого розподілу справ, щодо неправомірності отримання заробітної плати і користування службовим автомобілем, — зазначив він.

Веніславський переконаний, що за відкритими провадженнями «стовідсотково» буде кілька вироків.

Нагадаємо, 14 липня визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Джерело: «The Бабель»