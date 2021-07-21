У Зеленского обещают не подпустить Тупицкого к КСУ

У Зеленского обещают не подпустить Тупицкого к КСУhttps://racurs.ua/n157703-v-zelenskogo-obeschaut-ne-podpustit-tupickogo-k-ksu.htmlРакурс
Александр Тупицкий не сможет вернуться на должность главы Конституционного суда Украины (КСУ), несмотря на все его попытки.
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил об этом в эфире одного из телеканалов, сообщает издание «The Бабель».
Я убежден, что Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решение Большой палаты Верховного суда, — заявил Вениславский.
Вениславский заверил, что есть «юридически стопроцентные» рычаги влияния со стороны президента, как не допустить Тупицкого к выполнению функций судьи КСУ.
Также он добавил, что в отношении Тупицкого открыт ряд уголовных производств.
Было объявлено подозрение о преступлении относительно несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы, об интересном распределении дел, о неправомерности получения заработной платы и пользования служебным автомобилем, — отметил он.
Вениславский убежден, что по открытым производствами «стопроцентно» будет несколько приговоров.
Напомним, 14 июля признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.
Источник: «The Бабель»