У Зеленского обещают не подпустить Тупицкого к КСУ

Александр Тупицкий, фото: «Первый деловой телеканал»

https://racurs.ua/n157703-v-zelenskogo-obeschaut-ne-podpustit-tupickogo-k-ksu.html

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Александр Тупицкий не сможет вернуться на должность главы Конституционного суда Украины (КСУ), несмотря на все его попытки.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил об этом в эфире одного из телеканалов, сообщает издание «The Бабель».

Я убежден, что Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решение Большой палаты Верховного суда, — заявил Вениславский.

Вениславский заверил, что есть «юридически стопроцентные» рычаги влияния со стороны президента, как не допустить Тупицкого к выполнению функций судьи КСУ.

Также он добавил, что в отношении Тупицкого открыт ряд уголовных производств.

Было объявлено подозрение о преступлении относительно несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы, об интересном распределении дел, о неправомерности получения заработной платы и пользования служебным автомобилем, — отметил он.

Вениславский убежден, что по открытым производствами «стопроцентно» будет несколько приговоров.

Напомним, 14 июля признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Источник: «The Бабель»