Потужна піщана буря накрила Іспанію

https://racurs.ua/ua/n158900-potujna-pischana-burya-nakryla-ispaniu-video.html

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Потужна піщана буря та штормовий вітер вдарили по Іспанії, яка нині потерпає від надзвичайної спеки — на значній частині території країни градусники термометрів показували 40ºC, а у південних районах — 45ºC.

Сильний вітер пройшовся в Альбасете та Гандії цієї неділі, спровокувавши піщану бурю. У населених пунктах муніципалітету Гандія (провінції Валенсія) пориви вітру зірвали колесо огляду в парку розваг на пляжі. Відео стихії очевидці оприлюднили у соцмережах.

Відео, на якому раптовий ураган сіє паніку в різних районах столиці Альбасете, стало вірусним. Велика піщана буря накривала на своєму шляху багатоповерхові будинки і на певний час перетворила місто у пустелю.

Нагадаємо, 17 липня пилова буря з Африки разом із ураганним вітром, піском і пилом раптово накрила Троєщину. Пилова буря тоді наробила лиха на лівому березі Києва.