Військовий Іл-112 розбився під Московою, за штурвалом був герой Росії

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Дослідний зразок військово-транспортного літака Іл-112В зазнав катастрофи в Росії після пожежі двигунів. За штурвалом в Підмосков’ї Іл-112В був льотчик-випробувач, герой Росії Микола Куімов.

Про це повідомило російське держагентство новин ТАСС. На борту було три людини.

Дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112В зазнав аварії в районі підмосковного району Кубинка. Інцидент стався під час тренувального польоту при заході на посадку в лісосмузі.

За даними співрозмовника «Інтерфаксу», транспортник міг розбитися через відмову техніки.

Машина експериментальна, її випробовували у надзвичайних навантаженнях. Версія відмови техніки серед пріоритетних, — сказав він.

Крім того, розглядається і версія помилки екіпажу. Літак розбився при заході на посадку, не долетівши 1,5 км до смуги. Екіпаж міг помилитися через втому чи іншу причину.

На відео, яке зняли очевидці, видно, що двигуни літака перед падінням охопив вогонь.

13 серпня дослідний екземпляр Іл-112В, який продовжує попередні випробування, прилетів з воронезького заводу в Підмосков’ї для участі в форумі «Армія-2021», який пройде 22−28 серпня. Другий зразок цього літака проходить ресурсні випробування.

Іл-112В — перший військово-транспортний літак, розроблений в РФ у пострадянський період. Він повинен замінити застарілий парк Ан-24 і Ан-26. Російські військові планували використовувати новинку для транспортування і повітряного десантування до 5 т легких зразків озброєння, військової техніки, вантажів та особового складу.

Перший політ дослідного зразка Іл-112В відбувся 30 березня 2019 року, однак на той момент літак не відповідав вимогам Міноборони РФ по вантажопідйомності, тому вимагав доопрацювання. Льотні випробування Іл-112В поновилися наприкінці березня 2021 року.

Нагадаємо, що 14 серпня на півдні Туреччини розбився пожежний літак Бе-200, що належав російському Міністерству оборони.