Военный Ил-112 разбился под Москвой, за штурвалом был герой России

https://racurs.ua/n158899-voennyy-il-112-razbilsya-pod-moskvoy-za-shturvalom-byl-geroy-rossii-video.html

Ракурс

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в России после пожара двигателей. За штурвалом в Подмосковье Ил-112В был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.

Об этом сообщило российское госагентство новостей ТАСС. На борту было три человека.

Опытный образец нового легкого транспортника Ил-112В потерпел крушение в районе подмосковного района Кубинка. Инцидент произошел во время тренировочного полета при заходе на посадку в лесополосе.

По данным собеседника «Интерфакса», транспортник мог разбиться из-за отказа техники.

Машина экспериментальная, ее испытывали в чрезвычайных нагрузках. Версия отказа техники среди приоритетных, — сказал он.

Кроме того, рассматривается и версия ошибки экипажа. Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до полосы. Экипаж мог ошибиться из-за усталости или по иной причине.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, что двигатели самолета перед падением охватил огонь.

13 августа опытный экземпляр Ил-112В, который продолжает предварительные испытания, прилетел из воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме «Армия-2021», который пройдет 22−28 августа. Второй образец этого самолета проходит ресурсные испытания.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ в постсоветский период. Он должен заменить устаревший парк Ан-24 и Ан-26. Российские военные планировали использовать новинку для транспортировки и воздушного десантирования до 5 т легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. Летные испытания Ил-112В возобновились в конце марта 2021 года.

Напомним, что 14 августа на юге Турции разбился пожарный самолет Бе-200, принадлежавший российскому Министерству обороны.