Талибан попал под санкции Facebook. Фото: prohotelia.com

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Исламистская организация Талибан попала под запрет социальной сети Facebook, поскольку администрация придерживается «авторитета международного сообщества».

Талибан попал под санкции как террористическая организация согласно законодательству США, поэтому им запретили пользоваться услугами соцсети в соответствии с политикой в отношении опасных организаций. Это предполагает удаление аккаунтов, которые ведутся талибами или от их имени, и запрет прославление организации, поддержку и представление. Об этом 17 августа сообщает ВВС.

В компании отметили, что эта политика применяется ко всем ее платформам, включая соцсеть Facebook, Instagram и WhatsApp. Сейчас Фейсбук имеет специальную команду афганских экспертов для мониторинга и удаления контента, связанного с «Талибаном».

Также сообщают, что для общения талибы используют мессенджер WhatsApp. В Facebook заявляют, что будут принимать меры, если найдут учетные записи в приложении, которые будут связаны с группой.

Напомним, Россия заявила о хороших отношениях с талибами. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана». Ранее в Москве убеждали, что не ведут переговоров с террористами.

Источник: ВВС