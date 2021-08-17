Талибан объявил аминстию и на фоне арестов пообещал спокойную жизнь

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Движение Талибан объявило амнистию по всему Афганистану и призвало женщин присоединиться к его правительству. Кроме того, талибы попросили чиновников возобновить работу.

Амнистия от Талибана, который захватил власть в Афганистане, касается и бывших чиновников. Заявление талибов обнародовало агентство AFP. Они обещают, что в Кабул вернется «повседневная жизнь».

16 августа представитель движения Сухайл Шахин заявил, что Талибан не допустит в стране самосуда, и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда.

По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного решения будет запрещено.

Ситуация в Кабуле

По словам очевидицы событий, в Кабуле достаточно спокойно и мирно, звуки выстрелов были слышны только один раз. Собеседница ВВС рассказывает, что работала в Афганистане три года: два месяца в Кабуле, месяц в Украине. Она могла еще две-три недели оставаться на работе.

Из местных никто не верил, что так случится, что так скоро сдадут этот город. Мне позвонили вчера вечером и сказали собирать вещи, — рассказывает эвакуированная 16 августа украинка.

По ее словам, решение ехать было однозначным, ведь она женщина и не могла бы чувствовать себя безопасно при режиме талибов.

Международный комитет Красного Креста заявил, что не планирует сворачивать или сокращать свое присутствие в Афганистане после захвата власти Талибаном.

Амнистия на фоне арестов

При этом постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай рассказал, что боевики Талибана уже начали искать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы. Он выразил уверенность в том, что огромное количество афганцев не сможет принимать участие в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.

В понедельник стало известно, что талибы взяли под свой контроль информационное агентство Tolonews, которое, впрочем, продолжило выпускать новости, о первых арестах «причастных к преступлениям» и роспуске правительственного спецназа.

17 августа стало известно, что один из лидеров Талибана, экс-министр высшего образования Амир Хан Муттаки, в Кабуле проводит переговоры с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по примирению. Они договариваются о составе нового правительства, которое ранее Талибан пообещал сделать «инклюзивным».

Эвакуация продолжается

Между тем страны мира продолжают эвакуацию своих граждан из Афганистана. 17 августа в Кабуле приземлился самолет с французскими спецназовцами.

О решении эвакуировать весь состав своего посольства в Афганистане сообщило Министерство иностранных дел Индии. По информации МИД Южной Кореи, все сотрудники посольства страны и южнокорейские граждане уже вывезены из Афганистана.

Во вторник утром международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку военно-транспортных самолетов. Работа аэропорта была прервана в связи с возникшим там хаосом, когда афганцы, которые пытаются покинуть страну, заняли взлетно-посадочную полосу, штурмовали авиалайнеры.

Контроль и управление воздушным движением в аэропорту осуществляют американские операторы.

Впрочем, немецкие СМИ заявили, что военный самолет Бундесвера не смог приземлиться утром 17 августа в Кабуле и полетел на дозаправку в Ташкент.

В столице Афганистана Кабуле после эвакуации представителей международного сообщества осталось только три посольства — России, Китая и Пакистана.

История вопроса

Напомним, что талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начала вывода из страны войск США и их союзников. Силы Талибана, вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Группировка Талибан провозгласила восстановление власти над Афганистаном. В феврале 2020 года при посредничестве США состоялись прямые переговоры между Талибаном и официальной властью Афганистана.

Стороны заключили соглашение, согласно которого должен начаться внутренний политический диалог, а талибы обязались прекратить нападения. Когда началась активная фаза вывода западных войск из Афганистана, стало очевидно, что афганские военные и правоохранители не справляются с напором талибов. Боевики установили контроль над абсолютным большинством провинций Афганистан.