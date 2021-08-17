Сниженный тариф на электроэнергию – для кого и как будет действовать

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Сниженный тариф на электроэнергию для населения в размере 1,44 грн/кВт-час будет действовать до конца апреля 2022 года. Эта стоимость будет касаться только домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч электроэнергии в месяц.

Остальные бытовые потребители будут платить, как и раньше, по 1,68 грн/кВт-час за весь объем потребления. Об этом сообщается в постановлении правительства № 859 от 11 августа.

Правительство сохранило тариф в 1,68 грн/кВт-час для коллективных бытовых потребителей. По такому тарифу будут оплачивать электроэнергию многоквартирные жилые дома, включая общежития, на технические цели и освещение дворов, ступеней и номерных знаков, а также дачные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые товарищества, кооперативы за работу насосов и освещение территорий.

Кроме этого, такой же тариф сохранен для юрлиц-собственников или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц в части удовлетворения бытовых потребностей таких лиц, и религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды.

При наличии двухзонного счетчика индивидуальные и коллективные потребители, в частности общежития, оплачивают с 23.00 до 7.00 половину тарифа, в остальные часы — весь тариф.

При наличии трехзонного счетчика — 1,5 тарифа с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23.00 до 7.00, в остальные часы — фиксированный тариф.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин снижает тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц. Для этой категории потребителей тарифы будут снижены до 1,44 грн за кВт.