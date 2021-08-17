Знижений тариф на електроенергію – для кого і як діятиме. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/ua/n158891-znyjenyy-taryf-na-elektroenergiu-dlya-kogo-i-yak-diyatyme.html

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Знижений тариф на електроенергію для населення в розмірі 1,44 грн/кВт-год діятиме до кінця квітня 2022 року. Ця вартість стосуватиметься тільки домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год електроенергії на місяць.

Решта побутових споживачів платитимуть, як і раніше по 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг споживання. Про це йдеться в постанові уряду № 859 від 11 серпня.

Уряд зберіг тариф в 1,68 грн/кВт-год для колективних побутових споживачів. За таким тарифом оплачуватимуть електроенергію багатоквартирні житлові будинки, включно з гуртожитками, на технічні цілі та освітлення дворів, східців і номерних знаків, а також дачні, дачно-будівельні та гаражно-будівельні кооперативи, садові товариства, кооперативи на роботу насосів і освітлення територій.

Крім цього, такий самий тариф збережено для юридичних осіб-власників або балансоутримувачів майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, у частині задоволення побутових потреб таких осіб, і релігійних організацій на комунально-побутові потреби.

За наявності двозонного лічильника індивідуальні та колективні споживачі, зокрема гуртожитки, оплачують з 23.00 до 7.00 половину тарифу, в решту годин — весь тариф.

За наявності тризонного лічильника — 1,5 тарифу з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00, а також 0,4 тарифу в нічний час з 23.00 до 7.00, в решту годин — фіксований тариф.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабмін знижує тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год у місяць. Для цієї категорії споживачів тарифи будуть знижені до 1,44 грн за кВт.