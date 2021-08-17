Алею Героїв Небесної Сотні у Києві прикрили декораціями СРСР — морозивом і газованкою

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Ракурс

На Алеї Героїв Небесної Сотні у центрі Києва 17 серпня встановлюють декорації для святкової постановки просто посеред меморіалу, де розташовані портрети загиблих учасників Революції гідності. На цьому місці вже розмістили декорації морозива, автоматів з газованою водою і радянських «хрущівок».

Підтверджую: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації для святкової постановки прямо посеред меморіалу (в якому б стані він не був). Зокрема, на тій стометрівці, де розташовані портрети загиблих, зводять три фанерні коробки, які перекривають обличчя… Виглядає трохи гидко, коли очі розстріляних зазирають у шибки «радянської хрущівки», — написав у Фейсбук журналіст Богдан Кутєпов.

Він додав, що в таємниці план театрального дійства втримати не вдасться, тому організатори декорацій повинні пояснити, що відбувається задля того, щоб уникнути гніву і трощі. Не виключено, що ці декорації встановлюють до 30-річчя Незалежності України.

«Ракурс» звернувся за коментарем до Київської міськдержадміністрації, проте там нас перенаправили до Офісу президента.

Це до Офісу президента України… Вони там щось знімали до Дня незалежності, — зазначили у прес-службі КМДА.

За словами депутата Київради Аліни Михайлової, згідно Порядку проведення масових заходів у місті Києві, проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв забороняється.

Джерело: Фото та відео Богдан Кутєпов у Фейсбук