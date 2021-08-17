Аллею Героев Небесной Сотни в Киеве прикрыли декорациями СССР - мороженым и газировкой

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Ракурс

На Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева 17 августа устанавливают декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала, где расположены портреты погибших участников Революции достоинства. На этом месте уже разместили декорации мороженого, автоматов с газировкой и советских «хрущевок».

Подтверждаю: на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала (в каком бы состоянии он ни был). В частности, на той стометровке, где расположены портреты погибших, сводят три фанерные коробки, которые перекрывают лица… Выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна «советской хрущевки», — написал в Фейсбук журналист Богдан Кутепов.

Он добавил, что в тайне план театрального действа удержать не удастся, поэтому организаторы декораций должны объяснить, что происходит для того, чтобы избежать гнева. Не исключено, что эти советские декорации устанавливают к 30-летию Независимости Украины.

«Ракурс» обратился за комментарием в Киевскую горгосадминистрацию, однако там нас перенаправили в Офис президента.

Это в Офис президента Украины… Они там что-то снимали ко Дню независимости, — отметили в пресс-службе КГГА.

По словам депутата Киевсовета Алины Михайловой, согласно Порядку проведения массовых мероприятий в Киеве, проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев запрещается.

Источник: Фото и видео Богдан Кутепов в Фейсбук