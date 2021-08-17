Оригинал Конституции Филиппа Орлика на выставке в Киеве. Фото: «София Киевская» в Facebook

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Оригинал Конституции Филиппа Орлика выставили на обозрение в Софийском соборе Киева.

Уникальный документ с 17 августа будут показывать в выставочном проекте, который называется «Раритеты Украинского казацкого государства — Гетманщины ΧVII — XVIII ст.: к 30-летию Независимости Украины». Выставка будет работать до 14 ноября, с 9.00 до 17.00. Об этом говорится в сообщении Национального заповедника «София Киевская» в Facebook.

Отмечается, что выставка призвана осветить отдельные моменты жизни нашего государства на рубеже XVII—XVIII вв. — времен украинских гетманов Ивана Мазепы (1687−1709 годы) и Филиппа Орлика (1710−1742 годы). Посетители могут увидеть восемь оригинальных памятников казацкой эпохи, которые хранятся в архивных и музейных заведениях Королевства Швеции и Украины. Это — гетманская булава из Кабинета раритетов епархиальной библиотеки города Линчопин и латинский экземпляр «Пактов и Конституций войска Запорожского…» 1710 года из государственного архива Швеции в Стокгольме.

Из украинских музеев на выставку привезли — пять универсалов 1687—1702 лет, выданных в Батурине гетманом Иваном Мазепой из Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского в Киеве, а также Клейнод гетмана Ивана Мазепы — знак достоинства главы украинского государства с ГП «Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький Арсенал» в Киеве.

Как известно, Конституция Пилипа Орлика считается одной из первых конституций Европы и фактически провозглашала в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени. Документ приняли на собрании казачества 5 апреля 1710 года. Он содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была заключена в двух экземплярах: на русском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Филиппа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

Напомним, в августе Конституцию Пилипа Орлика впервые в истории привезли в Киев из Швеции. Оказалось, что в Киев Основной закон гетмана попал впервые за 311 лет.